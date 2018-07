Uitgeschakelde Van Barneveld doet eigen niveau af als 'brandhout'

Van Barneveld begon nog uitstekend tegen de tweevoudig wereldkampioen door vijf van de eerste zes legs te winnen met een gemiddelde van ruim 110 per drie pijlen.

"Maar dat zegt toch niks? Uiteindelijk moet je elf legs winnen. In de eerste zes of zeven legs ging het nog wel goed, maar toen het 4-1 werd, kwam Anderson in zijn ritme", aldus een zeer teleurgestelde Van Barneveld tegen RTL7.

"Toen werd het lastig. Ik kreeg nog wel kansjes, maar het was gewoon brandhout. Hij gooide ineens 122 uit en daarna kon ik hem niet meer bijhouden. Ik voel me goed, ik voel me super, maar het viel niet. Klaar."

Van Barneveld kon zijn hoge niveau inderdaad niet vasthouden en keek bij 7-8 voor het eerst tegen een achterstand aan. Een break op 9-9 bleek fataal, want Anderson besliste de partij door in zijn eigen leg met bullseye te eindigen.

De Zwaan

Door de uitschakeling van Van Barneveld is Jeffrey de Zwaan nog de enige Nederlander op de prestigieuze World Matchplay. De 22-jarige Zuid-Hollander stuntte in de openingsronde al tegen Michael van Gerwen en won dinsdag knap van Adrian Lewis (11-9).

De Zwaan gaf toe dat hij moeite had om de partij tegen Lewis uit te gooien. "Ik miste drie pijlen en ik werd nerveuzer, maar ik dacht: kom op, één leg nog. Nu sta ik in de kwartfinale van de World Matchplay. Geweldig."

In de kwartfinales neemt De Zwaan het donderdag op tegen Dave Chisnall. De World Matchplay werd liefst zestien keer gewonnen door de inmiddels gestopte legende Phil Taylor. In 2015 en 2016 was Michael van Gerwen de beste in evenementenhal Winter Gardens.