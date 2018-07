De Zwaan naar kwartfinales World Matchplay, Van Barneveld uitgeschakeld

De Zwaan zorgde zaterdag in de openingsronde al voor een stunt door nummer één van de wereld Michael van Gerwen uit te schakelen. Donderdag of vrijdag speelt hij tegen Dave Chisnall, die Michael Smith met 11-8 versloeg, om een plaats in de halve finale.

Lewis, die in 2011 en 2012 de wereldtitel veroverde, pakte nog wel de eerste leg, maar kwam daarna door een dubbele break op een 5-1 achterstand. De Zwaan hield die ruime marge lange tijd vast, maar begon aan het eind van de partij toch te wankelen en miste drie matchdarts. Op zijn vierde trok hij de partij wat later alsnog naar zich toe.

'The Black Cobra' staat 68e op de wereldranglijst en maakt dit jaar zijn debuut bij het prestigieuze toernooi in het noordwesten van Engeland. Lewis, de mondiale nummer zestien, schopte het in 2013 tot de finale en werd daarin verslagen door Phil Taylor.

Van Barneveld

Van Barneveld slaagde er niet in om zich bij de laatste acht te scharen. Hij verspeelde tegen de Schot Gary Anderson een riante voorsprong en ging met 11-9 onderuit.

Van Barneveld, in Blackpool als dertiende geplaatst, begon uitstekend aan de partij in evenementenhal Winter Gardens. Hij won vijf van de eerste zes legs en gaf zijn als vierde uitgeschaalde tegenstander geen schijn van kans door een gemiddelde met drie pijlen van boven de 110.

De Hagenaar kon het hoge niveau echter niet vasthouden, zag dat Anderson zich terugknokte in de partij en keek bij 7-8 voor het eerst tegen een achterstand aan. Een break op 9-9 bleek uiteindelijk fataal, want Anderson besliste de partij door vervolgens in zijn eigen leg met zijn laatste pijl bullseye te raken.

De Zwaan is de enige overgebleven Nederlander bij de 25e editie van de World Matchplay Darts. Jermaine Wattimena en Jelle Klaasen werden net als Van Gerwen al in de eerste ronde uitgeschakeld.