WADA meldt afname aantal op doping betrapte sporters

In 2017 werden 4.596 keer de dopingregels geschonden, meldt WADA dinsdag in zijn jaarverslag. Een jaar eerder gebeurde dat nog 4.822 keer. Er werden 7,1 procent meer dopingtesten uitgevoerd; 322.050 in 2017 tegenover 300.565 in 2016.

Volgens het WADA is de afname in het aantal betrapte sporters vooral te danken aan het afgenomen gebruik van meldonium. Dat middel staat sinds 1 januari 2016 op de dopinglijst en werd vooral in Rusland veel gebruikt.

Vorig jaar werden nog 79 sporters betrapt op meldonium, een middel dat het uithoudingsvermogen vergroot. In 2016 waren dat nog 515 sporters, onder wie de Russische tennisster Maria Sharapova en schaatser Pavel Kulizhnikov.

Tevreden

"WADA is tevreden met de resultaten in dit rapport", zegt directeur Olivier Niggli. "Het geeft een uitgebreide weergave van de wereldwijde testcijfers. Deze data helpen de sportbonden om hun antidopingmaatregelen onder de loep te nemen."

"De statistieken in het rapport helpen ons om te kijken naar op welke vlakken verbetering nodig is in onze strijd voor de integriteit van de sport en bescherming van schone atleten", zegt de Zwitser.

Voetbal (37.118), atletiek (31.483), wielrennen (23.575), zwemmen (15.138) en gewichtheffen (10.570) zijn de sporten waarin de meeste dopingtesten werden uitgevoerd. Atleten (295), wielrenners (280) en voetballers (167) werden het vaakst positief bevonden.

Relatief gezien werden boksers het vaakst betrapt. 75 van de 4.036 testen leverden een positieve uitslag op, oftewel 1,9 procent van de boksers.