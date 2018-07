Wattimena en Klaasen ten onder in eerste ronde World Matchplay

Wattimena ging in Blackpool ten onder tegen James Wade (12-10), terwijl Klaasen een maat te klein was voor Peter Wright (10-5).

Klaasen had weinig in te brengen tegen Wright, die vorig jaar nog ten onder ging in de finale. De Schot nam direct een 3-0-voorsprong en gaf die royale marge niet meer uit handen. Klaasen kwam nog terug tot 8-4, maar mede dankzij een finish van 170 trok 'Snakebite' de partij naar zich toe.

Wattimena begon prima tegen de sterke Wade en pakte een 3-1-voorsprong. De Engelsman kwam vervolgens langszij en nam daarna een break voorsprong. De dertigjarige Gelderlander kwam in de slotfase nog dicht bij een stunt. Hij kwam na een 9-7-achterstand terug tot 9-9, maar Wade sloeg op 11-10 alsnog toe.

Eerder op de avond bereikten de Belg Kim Huybrechts en de Australiër Simon Whitlock al de tweede ronde.

Van Gerwen

Raymond van Barneveld plaatste zich zondag al voor de volgende ronde. Michael van Gerwen slaagde daar zaterdag niet in. Landgenoot Jeffrey de Zwaan was hem verrassend de baas in de openingsronde.

De World Matchplay duurt nog tot en met zondag.