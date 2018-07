Oppermachtige waterpolosters ten koste van Duitsland naar halve finale EK

In de kwartfinale haalde de ploeg van bondscoach Arno Havenga hard uit tegen Duitsland. Oranje won met 22-2 (6-0, 8-0, 3-1 en 5-1).

Nederland stuit in de halve finale op Hongarije. De jonge Hongaarse ploeg schakelde na een thriller met 10-9 Italië uit, de olympisch finalist van Rio 2016.

Oranje is uitstekend op dreef in Barcelona. In de groep werden Kroatië (21-1), Israël (20-2) en Frankrijk (20-4) met grote cijfers aan de kant gezet, terwijl Griekenland met 8-7 werd geklopt. Alleen Italië (6-6) wist Oranje van een zege te houden.

Megens

Als groepswinnaar stond Oranje in de kwartfinales een eenvoudige opponent te wachten. De Duitse vrouwen kwamen er niet aan te pas en keken al snel tegen een grote achterstand aan. Oranje ging met 14-0 de rust in en pas op 15-0 in het derde kwart wist Duitsland te scoren.

Maud Megens was bij Nederland topscorer met zes treffers. Rozanne Voorvelt was vier keer trefzeker. Bente Rogge en Sabrina van der Sloot scoorden ieder drie keer. De andere Nederlandse treffers kwamen op naam van Nomi Stomphorst (2), Dagmar Genee, Kitty-Lynn Joustra, Ilse Koolhaas en Brigitte Sleeking.

De halve finale wordt woensdag om 17.00 uur gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Griekenland en de winnaar van het duel tussen Spanje en Frankrijk.