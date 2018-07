Golfer Pepperell loopt met 'lichte kater' sterke slotronde op Brits Open

"Ik heb zaterdagavond met mijn coach in een half uur alle zorgen weggedronken, dus ik stond met een lichte kater op de baan. Daar zal ik niet over liegen", zei Pepperell, die rondging in 67 slagen (vier onder par).

"Na mijn teleurstellende ronde op zaterdag zat ik er zo doorheen, dat ik op de slotdag niet echt het gevoel had dat ik daadwerkelijk op de baan stond. Of ik nou rondging in 69 of 73 slagen, het had me niet veel uitgemaakt. Het is een grappig spel, dat golf."

De Engelsman begon als nummer 36 aan de slotdag van het Brits Open, maar eindigde mede dankzij vijf birdies op de gedeeld zesde plaats in het eindklassement met vijf onder par. Daarmee deed hij het net zo goed als onder anderen Tiger Woods.

Pepperell was zelf ook onder de indruk van zijn slotronde op de baan van het Schotse Carnoustie. "Het was soms lastig en hard werken om de bal in de hole te krijgen, maar mijn tactiek pakte goed uit. Ik speelde uitzonderlijk goed."

Traditie

Hoewel het drinken van te veel alcohol op de avond voor de slotdag hem klaarblijkelijk wel heeft geholpen, is Pepperell niet van plan er een traditie van te maken.

"Soms neem ik wel een paar drankjes, maar ik ga niet altijd op de avond voor een belangrijke slotdag aan de alcohol. Het ligt er net aan hoe je je voelt en waar je op dat moment behoefte aan hebt."

"Ik vind het wel gezellig om in de avonden wat te drinken en het neemt wat stress weg. Overigens denk ik niet dat ik zaterdagavond écht te veel wijn gedronken heb, ik ben gewoon een lichtgewicht", grapte Pepperell.

Het Brits Open werd gewonnen door Francesco Molinari (acht onder par), die onder anderen de Engelsman Justin Rose en de Noord-Ier Rory McIlroy aftroefde. Molinari mag zich daardoor de eerste Italiaan noemen die een major wint.