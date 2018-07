Dolblije Samuel hoopt na verslaan Schippers op 200 meter te pieken op EK

"Dit is ongelooflijk. Ik hoorde pas in de ochtend dat ik mee mocht doen en niemand verwachtte wat van mij. Ik deed wat ik altijd probeer te doen en dat had succes", zei een dolgelukkige Samuel na haar race tegen de NOS.

De 26-jarige Samuel liep haar persoonlijk record in de buitenbaan. "Ik dacht dat de binnenbaan 'mijn' baan was, omdat ik dan naar mensen toe kan lopen. Dat vind ik nog steeds het lekkerst, maar nu wist ik dat ik hard moest rennen in het veld om voor anderen te blijven en dat heb ik gedaan. Dit is echt een topweekend."

De meeste ogen in het Olympisch Stadion waren overigens gericht op Schippers, maar de regerend wereldkampioene op de 200 meter stelde zwaar teleur in Londen. Ze viel in de laatste vijftig meter ver terug en finishte als zevende in 22,42.

Dom

Samuel, die met een persoonlijke toptijd van 22,37 als zesde over de streep kwam, was van tevoren niet bezig met Schippers. "Ik zit in een veld met allemaal snelle dames, het zou dom zijn als ik me alleen zou richten op Dafne. Dat heb ik dan ook niet gedaan."

Met een persoonlijk record in Londen lijkt Samuel in topvorm voor de Europese kampioenschappen, die van 7 tot en met 12 augustus worden gehouden in Berlijn.

De geboren Amsterdamse, die twee jaar geleden bij de EK in Amsterdam als vierde eindigde op de 200 meter, hoopt dat ze net als in Londen kan pieken in de Duitse hoofdstad.

"Natuurlijk wil ik harder en wil ik meer als je dit een keer hebt gevoeld. Ik wil het gewoon waarmaken in Berlijn en het liefst nog sterker zijn dan hier. We zullen zien, ik sta er in ieder geval goed voor."