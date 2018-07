Trotse Van der Poel geniet van voltooien unieke trilogie bij NK mountainbike

"Dit geeft toch wel een fantastisch gevoel. Het is iets unieks en dat is altijd leuk", zei de 23-jarige Van der Poel na zijn imponerende race in Apeldoorn in gesprek met de NOS.

De renner van Corendon-Cirus, die vorige week op de mountainbike al brons pakte bij een wereldbekerwedstrijd in het Andorrese Vallnord, liet de concurrentie al in de derde ronde achter zich en reed ondanks een valpartij solo naar de zege.

"Ik heb in het begin echt alles op de aanval gezet", blikte Van der Poel terug. "Daarna probeerde ik vooral de kloof een beetje hetzelfde te houden en niet te veel risico te nemen. Als je dan de titel pakt, is dat wel leuk natuurlijk."

Diversiteit

In januari was de Brabander al voor het vierde jaar op rij de beste bij het NK veldrijden in Surhuisterveen en begin juli pakte hij in Hoogerheide de nationale titel op de weg, een van zijn belangrijkste hoogtepunten dit jaar.

"Vooral met de titel op de weg ben ik heel tevreden, zeker omdat het in Hoogerheide was. Maar met mijn eerste mountainbiketitel ben ik natuurlijk ook heel blij."

Van der Poel, die over twee jaar bij de Olympische Spelen in Tokyo voor een medaille gaat op de mountainbike, legt zich voorlopig niet toe op andere onderdelen in zijn vakgebied.

"Ik moet er wel voor zorgen dat ik de diversiteit bewaar, maar met drie disciplines is het voorlopig wel even genoeg. Dit is al iets unieks en dat probeer ik zo lang mogelijk vol te houden."