Hockeysters beginnen WK met monsterzege op Zuid-Korea

Zuid-Korea is de nummer zeven van de wereld, maar daar was voor rust weinig van te merken in de Britse hoofdstad. Halverwege stond de eindstand al op het scorebord.

In de openingsminuut opende Frederique Matla al de score en Lidewij Welten verdubbelde twee minuten later de voorsprong. Kitty van Male (achtste minuut), opnieuw Matla (tiende minuut) en Kelly Jonker (dertiende minuut) waren daarna in het eerste kwart ook trefzeker.

Een zege met dubbele cijfers leek aanstaande, maar na twee doelpunten in het tweede kwart (van Laurien Leurink en Van Male) was het klaar voor Oranje. In de tweede helft liet de ploeg van Annan een paar kansen onbenut, waardoor het 7-0 bleef.

China

Vrijdag speelt Nederland, aanvoerder van de wereldranglijst, tegen China de tweede groepswedstrijd. Italië is volgende week zondag de derde opponent in groep A.

Op de zeventien eerdere WK's stond Oranje drie keer niet in de eindstrijd: in 1975, 1976 en 1994. Tien keer werd Nederland wereldkampioen en de laatste keer was vier jaar terug in Den Haag, toen Australië in de finale verslagen werd.

Engeland, twee jaar terug in Rio de Janeiro te sterk voor Nederland in de olympische finale, is ingedeeld in groep B en liet zaterdag tegen India verrassend punten liggen (1-1).

Tweevoudig wereldkampioen Argentinië (2002 en 2010) begon het toernooi, waar zestien landen aan meedoen, in groep C met een 6-2-zege op Spanje.