Schippers zevende op 200 meter in Londen, Nederlands record estafettemannen

Schippers, regerend wereldkampioene op de 200 meter, viel in de laatste 50 meter ver terug en finishte in 22,42.

Jamile Samuel liep met 22,37 een persoonlijk record. Ze finishte één plek voor Schippers als zesde. De zege ging naar de Amerikaanse Jenna Prandini in 22,16.

Schippers is in voorbereiding op de EK atletiek, die van 7 tot en met 12 augustus worden gehouden in Berlijn. Ze was eerder dit seizoen de snelste op de 200 meter bij de FBK Games in Hengelo en bij de Gouden Spike in Ostrava.

De beste seizoenstijd van Schippers is 22,34. Dat liep ze bij de Diamond League in Shanghai, waar ze tweede werd.

Churandy Martina eindigde als zesde op zijn 200 meter. Met zijn tijd van 20,32 bleef hij nipt boven zijn beste seizoensprestatie van 20,28. De Jamaicaan Akeem Bloomfield won in 19,81.

Estafettemannen

De Nederlandse sprinters wisten een zes jaar oud record aan te scherpen. Chris Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet klokten in het Olympisch Stadion een tijd van 38,21. Dat was precies acht honderdsten sneller dan de oude recordtijd van 38,29.

Brian Mariano, Martina, Giovanni Codrington en Patrick van Luijk liepen dat vorige record tijdens de series op de Olympische Spelen in 2012. Het viertal moest destijds in de finale genoegen nemen met de zesde plek.

Garia, Martina, Paulina en Burnet eindigden zondag in de Diamond League-wedstrijd als derde achter Groot-Brittannië (37,61) en Japan (38,09).

De estafettevrouwen presteerden eveneens sterk in Londen. Madiea Ghafoor, Jamile Samuel, Naomi Sedney en Eefje Boons liepen naar de derde plaats in 42,71.

Die tijd was de beste van het seizoen, maar lag wel boven het Nederlands record van 42,04. Groot-Brittannië (42,36) en China (42,59) waren sneller. Schippers ontbrak in de estafetteploeg.

Visser

Visser kende op de 100 meter horden een snelle start, waarna ze verkeerd uitkwam bij de eerste horde en onderuit ging. De val was hard, maar de Nederlands recordhoudster lijkt er geen schade aan over te hebben gehouden.

Visser verbeterde ruim een maand geleden in Stockholm het 29 jaar oude Nederlands record van Marjan Olyslager. Ze meed vanwege hamstringklachten even de atletiekbaan en maakte in Londen haar wedstrijdrentree.

De 23-jarige Noord-Hollandse, die de horden sinds dit jaar niet meer combineert met de meerkamp, is kanshebber op het podium bij de EK in Berlijn volgende maand.