Waterpolosters na zege op Griekenland als groepswinnaar verder op EK

Door de overwinning nam Oranje de eerste plek in groep A over van Griekenland. Beide landen waren al zeker van een plek in de kwartfinales.

Nederland eindigt door de zege op dertien punten, één meer dan de Grieken. Eerder rekende de ploeg van Havenga af met Kroatië (21-1), Israël (20-2) en Frankrijk (20-4) en speelde het gelijk tegen Italië (6-6).

Griekenland had in de vier voorgaande wedstrijden geen punt afgestaan, waardoor Oranje moest winnen om als eerste te eindigen in de groep.

In de kwartfinales stuiten de waterpolosters maandag op Duitsland, dat vierde werd in de andere groep.

Koolhaas

Ilse Koolhaas scoorde in de beslissende fase tegen Griekenland drie keer voor Nederland. Dagmar Genee en Vivian Sevenich maakten twee treffers en Maud Megens nam de openingstreffer voor haar rekening.

Bij het vorige EK in 2016 verloren de Nederlandse vrouwen de finale van Hongarije.