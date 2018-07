Keizer en Meppelink grijpen Europese titel beachvolleybal

Het Nederlandse koppel was in de finale in Den Haag in twee sets te sterk voor het Zwitserse koppel Nina Betschart/Tanja Huberli: 21-16 en 26-24.

Keizer en Meppelink zijn de nummer vijftien van de plaatsingslijst en werden allebei al een keer Europees kampioen met Marleen van Iersel als teamgenoot.

In de halve eindstrijd klopten zij eerder op de dag het Tsjechische koppel Barbora Hermannova/Marketa Slukova knap in drie sets: 20-22, 21-17 en 15-12.

"Eigenlijk waren we al tevreden met een plaats bij de laatste acht. We spelen nog niet lang samen", liet Meppelink na afloop weten bij de NOS. Ze vormt nog geen jaar een duo met Keizer.

"Dit hadden we echt niet verwacht", jubelde Keizer. "Kampioen worden in eigen land, dit is prachtig."

Mannen

Bij de mannen strandde zowel het koppel Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen als Christiaan Varenhorst/Jasper Bouter.

Brouwer en Meeuwsen verloren in de kwartfinale met 2-1 van de Letten Aleksander Samoilovs en Janis Smedins. De setstanden waren 21-13, 20-22 en 10-15.

Voor Brouwer en Meeuwsen, als tweede geplaatst, betekende de uitschakeling een enorme teleurstelling, want alleen de titel telde voor de wereldkampioenen van 2013 en winnaars van het brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De als negende geplaatste Varenhorst en Bouter verloren in Apeldoorn eveneens met 2-1 in de kwartfinale. De Noren Anders Mol en Christian Sörum zegevierden met 13-21, 21-16 en 11-15.

Eerder op de dag hadden Varenhorst en Bouter nog knap de laatste acht bereikt door te winnen van het Poolse topduo Piotr Kantor/Bartosz Losiak. De nummers één van de wereld werden met 15-21, 21-16 en 15-10 aan de kant gezet.