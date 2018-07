Lotto-Jumbo hoopt 'droomrenner' Van Aert in 2020 binnen te halen

De 23-jarige Van Aert komt nu uit voor de Belgische procontinentale formatie Veranda's Willems en heeft daar nog een contract tot eind 2019. Die ploeg heeft geen intentie om hem eerder te laten vertrekken.

Ploegleider Nico Verhoeven van Lotto-Jumbo bevestigde zaterdag voor de start van de veertiende etappe van de Tour de France dat de formatie vergaande interesse in Van Aert heeft.

"Het zou mooi zijn als het zou uitkomen, maar het is te voorbarig om te zeggen dat de deal rond is", zei hij bij Sporza. "Ik denk dat Wout voor elke ploeg een droomrenner zou zijn, ook voor ons dus. Of hij dan stopt met veldrijden? Hij zou het veldrijden wel afbouwen, maar het zal met een overgangsfase zijn."

Aantrekkelijk voorstel

Sniper Cycling, de organisatie achter de ploeg Veranda's Willems, kwam zaterdag na de geruchten van de mogelijke overstap direct met de mededeling dat de topveldrijder ook volgend jaar gewoon voor de ploeg uitkomt.

"Ook in het seizoen 2019 zal Sniper Cycling als procontinentaal team te zien zijn in het profpeloton, met Wout van Aert. Die is en blijft renner bij het team tot eind 2019", stond in een verklaring.

Wel bevestigde Sniper Cycling dat Van Aert de ploeg daarna verlaat. Onderhandelingen over een nieuw en verbeterd contract werden stopgezet.

"Het teammanagement wilde Van Aert graag langer aan boord houden en deed hem geruime tijd geleden een zeer aantrekkelijk voorstel, maar bijkomende onredelijke eisen van het management van de renner zetten uiteindelijk aan tot deze beslissing."

Van Aert geldt in de cross als de grootste rivaal van de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij maakte eerder dit seizoen op de weg geregeld veel indruk. Zo werd hij derde in de loodzware koers Strade Bianche en negende in de Ronde van Vlaanderen.