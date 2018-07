IOC na afhaken Sion en Graz niet bezorgd over bidprocedure Spelen 2026

Sion, dat overwoog om de schaatswedstrijden tijdens de Spelen in Nederland te houden, trok het bid vorige maand in, nadat de inwoners zich in een referendum tegen de organisatie hadden uitgesproken.

Graz haakte deze maand af, omdat de lokale overheid geen steun uitsprak voor een bid. Er zijn daardoor nog vijf gegadigden: een gezamenlijk bid van de Italiaanse steden Turijn en Milaan, het Zweedse Stockholm, het Turkse Erzurum, Calgary in Canada en het Japanse Sapporo.

Bach stelt zich geen zorgen te maken over de procedure. "We zijn zeer tevreden over de huidige status", zei de Duitser vrijdag in Zwitserland na een driedaagse bijeenkomst van het uitvoerend comité van het IOC.

Spelen 2030

De verwachting is dat nog enkele kandidaten afhaken voor er in oktober van volgend jaar in Milaan wordt gestemd over de toewijzing. "In een ideale wereld verloopt dit met medewerking van de relevante kandidaat-steden", aldus Bach.

Mogelijk is Sapporo de eerstvolgende afhaker. Het Japanse bidcomité vermoedt meer kans te maken op de organisatie van de Winterspelen van 2030.

De komende twee Spelen zijn op Aziatische bodem, in Tokio (2020, zomer) en Peking (2022, winter). Parijs organiseert de Zomerspelen van 2024, vier jaar later is Los Angeles aan de beurt.