Belgaroui verliest wereldtitelgevecht in New York door knock-out

Na twee gelijkopgaande minuten deelden beide kickboksers een rechterstoot uit, waarbij de Braziliaan iets sneller was.

De in Amsterdam geboren Belgaroui (26) werd vol tegen het hoofd geraakt en ging direct naar de grond. Nadat de scheidsrechter tot tien had geteld en Belgaroui bleef liggen was het titelgevecht in New York officieel voorbij.

Het betekende voor Belgaroui, die uitkomt voor Tunesië, zijn vijfde nederlaag tegenover 24 overwinningen in zijn loopbaan.

Pereira was in december in Ahoy ook al te sterk voor de Amsterdammer en behield daardoor toen zijn 'belt'. Eerder, bij Glory 40 in Kopenhagen, wist Belgaroui Pereira wel te verslaan.

Van Roosmalen

De Nederlander Robin van Roosmalen raakte zijn wereldtitel in het vedergewicht op interimbasis kwijt aan Petpanomrung Kiatmookao. De Thai won het titelgevecht van de Amerikaan Kevin VanNostrand na een verdeeld jurybesluit.

Van Roosmalen moest zich met een schouderblessure afmelden voor het evenement in New York. Hij won vorig jaar april de wereldtitel in Den Bosch door Kiatmookao te verslaan.

De 28-jarige Nederlander krijgt in de nabije toekomst de kans om zijn wereldtitel te heroveren in een duel met de Thai. Wanneer dat gevecht plaatsvindt is nog niet bekend.