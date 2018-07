Keizer en Meppelink bereiken halve finales op EK beachvolleybal

Keizer en Meppelink vormen dit jaar voor het eerst een duo, maar daar is op het toernooi in eigen land weinig van te merken.

Keizer won in 2012 in Scheveningen met Marleen van Iersel al eens de Europese titel. Ze zette vervolgens in 2013 een punt achter haar topsportcarrière, maar nadat ze vorig jaar zomer al een gelegenheidsduo met Meppelink vormde, besloot ze in het najaar haar comeback te maken.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen bereikten de kwartfinales. Zij hadden het één set lastig met de Fransen Youssouf Krou en Quincy Aye: 2-0 (24-22 en 21-15).

Wereldkampioen

Brouwer en Meeuwsen werden in 2013 wereldkampioen en veroverden in 2016 de bronzen medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter stootten door naar de achtste finales. Zij rekenden in Apeldoorn in drie sets af met de Duitsers Philipp Arne Bergmann en Yannick Harms: 2-1 (21-15, 19-21 en 15-13).

Dirk Boehlé en Steven van de Velde wisten zich niet bij de laatste zestien te scharen. Zij verloren in Rotterdam in drie sets van de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner: 1-2 (13-21, 21-15 en 11-15).