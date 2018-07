Waterpoloërs bereiken tussenronde op EK na ruime zege op Turkije

Nederland had de eerste twee groepswedstrijden verloren, eerst tegen wereldkampioen Kroatië (15-8) en daarna tegen Griekenland (12-7).

Oranje moest daarom per se van Turkije winnen om nog verder te komen in het toernooi in de Spaanse stad.

"Turkije was niet top, maar dat kwam ook doordat wij ze bij de strot hebben gegrepen", vindt Van Galen. "Je weet dat Turkije de zwakke broeder in de groep is, maar je moet het toch maar even doen. Het is knap dat we geconcentreerd ons eigen spel hebben gespeeld."

Hongarije

Nederland moet het zondag opnemen tegen vice-wereldkampioen Hongarije, waar in de World League al twee keer tegen gespeeld werd. Beide keren werd ruim verloren: 13-1 en 13-6.

"Het zal zeker niet makkelijk worden, maar ze zitten nu niet goed in hun vel", wijst Van Galen op het gelijkspel van Hongarije tegen Duitsland en de nederlaag tegen Italië op het EK. "Dit lijkt hét moment om ze een keer te kraken. We hebben niets te verliezen en gaan vol voor een stunt."

Oranje eindigde op het vorige EK in 2016 in Belgrado als twaalfde. Hongarije pakte toen de bronzen medaille.