Derde overwinning voor waterpolosters op EK in Barcelona

Het team van bondscoach Arno Havenga was donderdag in het vierde pouleduel in Barcelona veel te sterk voor Frankrijk: 20-4.

Oranje rekende eerder af met Kroatië (21-1) en Israël (20-2). Griekenland won wel alle vier de duels in groep A en heeft twaalf punten. Nederland staat op tien punten. Beide landen zijn al zeker van een plaats in de kwartfinales.

Sabrina van der Sloot scoorde donderdag vier keer tegen Frankrijk. Maud Megens, Nomi Stomphorst en Bente Rogge namen allen drie doelpunten voor hun rekening.

Opdracht

Volgens bondscoach Havenga heeft zijn ploeg aan de opdracht voldaan. "Tegen Israël zakten we de tweede helft wat in. Dat wilden we nu voorkomen. Het is belangrijk dat we in het goede ritme doorgaan, helemaal met de wedstrijd tegen Griekenland voor de boeg."

"Natuurlijk is het ook goed voor het doelsaldo, maar dat hebben we niet helemaal zelf in de hand omdat Italië nog tegen Frankrijk moet", weet de coach. "We kunnen in ieder geval positief op deze wedstrijd terugkijken, dat is het belangrijkste. Nu dit snel afsluiten en de puntjes op de i zetten in de voorbereiding richting Griekenland."

Bij het vorige EK in 2016 verloren de Nederlandse vrouwen de finale van Hongarije. Italië, recordhouder met vijf Europese titels, eindigde toen als derde.