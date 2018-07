Jetse Bol stapt in augustus over naar Burgos BH en mag Vuelta rijden

De 28-jarige Bol is door het Spaanse Burgos BH aangetrokken om de geblesseerde Matvey Mamykin te vervangen, bevestigt de zaakwaarnemer van de Noord-Hollander in gesprek met WielerFlits.

Bij Manzana Postobón beschikte Bol over een aflopend contract, maar de Colombiaanse equipe gunt hem de kans om de overstap te maken. "Ik ben heel dankbaar dat ze mij de mogelijkheid bieden om weer op het hoogste niveau te koersen en mijn tweede Vuelta te rijden", zegt hij op Twitter.

Bol reed anderhalf jaar voor de procontinentale formatie, waarvoor hij vorig jaar indruk in de Vuelta maakte door verschillende keren mee te zitten in de vlucht en zelfs even virtueel in de rode leiderstrui te rijden.

Dit seizoen kwam Bol maar weinig in actie en reed zijn laatste koers in mei. Hij werd toen 73e in het algemeen klassement van de Ronde van Aragón. Verder reed hij onder meer de Ronde van Catalonië en de Ronde van Drenthe. Manzana Postobón deed nauwelijks Europese koersen aan.

Wildcard

Burgos BH zocht naar een renner die Mamykin kan vervangen in Spanje. De 23-jarige Rus brak vorig jaar zijn bekken in de Vuelta en blijkt niet op tijd om te starten in de editie van dit jaar, die op 25 augustus begint met een tijdrit door Málaga.

De organisatie van de Ronde van Spanje gaf Burgos BH in april een wildcard voor de 73e editie. De procontinentale ploeg was een van de vier gelukkige teams en kreeg de voorkeur boven onder meer Manzana Postobón.

Voor Bol wordt het zijn derde grote ronde. Voordat hij vorig jaar voor het eerst de Vuelta reed, mocht hij in 2014 van het toenmalige Team Belkin al meedoen aan de Giro d'Italia.