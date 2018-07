Sinnema/Bloem en Stubbe/Van Iersel naar volgende ronde EK beachvolleybal

Sinnema en Bloem, die als negentiende geplaatst zijn, verrasten tegen het Zwitserse tweetal Zoé Vergé-Dépré/Anouk Vergé-Dépré, de nummers drie van de plaatsingslijst.

Het werd 21-14 en 21-17. Later op woensdag spelen Sinnema en Bloem ook nog de derde en laatste groepswedstrijd.

Stubbe/Van Iersel, als achtste geplaatst, was in Apeldoorn in twee sets te sterk voor Mariia Botsjarova/Maria Voronina uit Rusland (21-17 en 21-17).

Van Gestel/Wesselink

Sophie van Gestel en Marloes Wesselink behaalden hun eerste zege in de groep en hebben hun kwalificatiekansen nog in eigen hand. Hetzelfde geldt voor Sanne Keizer en Madelein Meppelink, die in de tweede poulewedstrijd een nederlaag incasseerden.

Van Gestel/Wesselink versloeg in Utrecht het als dertiende geplaatste Finse koppel Taru Lahti/Anniina Parkkinen in drie sets (19-21, 21-19 en 15-11).

Keizer/Meppelink moest in Rotterdam na een spannend gevecht in drie sets buigen voor het Franse koppel Alexandra Jupiter/Aline Chamereau (19-21, 21-17 en 14-16).

Het EK beachvolleybal duurt nog tot en met zaterdag. Donderdag staan de eerste knock-outwedstrijden op het programma.