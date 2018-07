Keizer en Meppelink beginnen goed aan EK beachvolleybal

Keizer en Meppelink vormen dit jaar voor het eerst een duo, maar daar was tegen Strbova en Dubovcova weinig van te merken.

Keizer won in 2012 in Scheveningen met Marleen van Iersel al eens de Europese titel. Ze zette vervolgens in 2013 een punt achter haar topsportcarrière, maar nadat ze vorig jaar zomer al een gelegenheidsduo met Meppelink vormde, besloot ze in het najaar haar comeback te maken.

"We zijn blij dat de eerste wedstrijd erop zit en dat we rustig zijn gebleven. We bekijken het per wedstrijd", zei Meppelink tegen de NOS.

De duo's Joy Stubbe/Marleen van Iersel en Jolien Sinnema/Laura Bloem kenden ook een goede start. Ze versloegen respectievelijk het koppel Martina Bonnerova/Sarka Nakladalova (21-18, 21-18) en het Oekraïense koppel Valentina Davidova en Ievgeniia Shchypkova (21-13, 21-11).

Van Gestel/Wesselink

Sophie van Gestel en Marloes Wesselink verloren hun eerste wedstrijd van de Duitsers Victoria Bieneck en Isabel Schneider (18-21, 10-21).

Bij de mannen wonnen Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter hun tweede groepswedstrijd. Het duo was in Utrecht met 21-19, 21-18 te sterk voor de Oostenrijkers Tobias Winter en Julian Hörl.

Dirk Boehlé en Steven van de Velde gingen in Apeldoorn na hun winnende start in de poule onderuit tegen de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak (21-14, 21-23 11-15).

Jannes van der Ham en Sven Vismans leden hun tweede nederlaag. Zij waren niet opgewassen tegen de Polen Mariusz Prudel en Jakub Szalankiewicz (19-21, 21-15, 15-10).