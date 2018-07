Velddoelpunten tellen niet langer dubbel in Euro Hockey League

De EHL meldde dinsdag via Twitter dat naar aanleiding van meningen van fans, spelers en scheidsrechter een einde is gekomen aan het experiment. "We beëindigen de test. Vanaf de eerste speelronde telt één doelpunt, strafcorner dan wel velddoelpunt, als één doelpunt."

Het experiment werd aan het begin van vorig seizoen ingevoerd, mede om de kracht van de strafcorner wat onder de duim te houden. Treffers uit een strafcorner telden gewoon voor één punt, terwijl velddoelpunten dubbel telden.

Er kwam veel kritiek op, van onder anderen Bloemendaal-coach Michel van den Heuvel. "De corner is de identiteit van onze sport. Ik vind het geen goede regel", zei de oud-bondscoach eerder al bij de NOS.

Er is dinsdag ook meteen geloot voor de eerste ronde van de EHL. Oranje-Rood treft in de groepsfase Grange GC uit Schotland en SV Arminen uit Oostenrijk. De duels worden van 5 tot en met 7 oktober in Barcelona gespeeld. Kampong en Amsterdam komen pas in de knock-outfase in actie.