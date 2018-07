Van der Poel gaat op NK mountainbike voor unieke trilogie

Ook Mathieus broer David van der Poel verschijnt aan de start van de nationale titelstrijd in het Orderbos in Apeldoorn.

Van der Poel kan als eerste Nederlander bij de profs in één jaar de Nederlandse titel pakken bij het wegwielrennen, het veldrijden en het mountainbiken.

De 23-jarige Brabander was in januari voor het vierde jaar op rij de beste bij het NK veldrijden in Surhuisterveen en begin juli was hij de beste op de weg in Hoogerheide.

Van der Poel pakte zondag brons bij de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Andorrese Vallnord. Hij moest alleen de Italiaanse kampioen Gerhard Kerschbaumer (goud) en de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter (zilver) voorlaten.

Het was de derde keer dat Van der Poel dit seizoen op het podium eindigde in de wereldbeker mountainbike. Eerder werd hij al derde in het Duitse Albstadt en het Italiaanse Val di Sole.