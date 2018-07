Márquez wint MotoGP-race in Duitsland, Bendsneyder twintigste in Moto2

Márquez begon van poleposition en werd nog wel ingehaald door Jorge Lorenzo, maar nam met nog vijftien ronden te gaan de leiding in de race weer over en kwam als eerste over de finish.

De Italiaan Valentino Rossi moest zich tevredenstellen met de tweede plek en de Spanjaard Maverick Vinales eindigde als derde.

Het is al de vijfde zege van het seizoen voor Márquez, die eerder al zegevierde in de Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk en ook twee weken geleden in Assen aan het langste eind trok.

In de WK-stand houdt de Spanjaard van Honda een ruime voorsprong op Rossi, die 46 punten minder heeft dan de viervoudig wereldkampioen in de MotoGP (165 om 119). Vinales volgt op de derde plek met 109 punten.

Bendsneyder

Eerder op zondag eindigde Bendsneyder op de twintigse positie. De negentienjarige Rotterdammer was als 21e gestart op de Sachsenring, maar kwam tijdens de race niet verder dan de achttiende positie en zakte later terug in de rangschikking. Hij moet daardoor nog steeds wachten op zijn eerste punten dit seizoen in de Moto2.

Twee weken geleden in Assen was Bendsneyder het dichtst bij zijn eerste resultaat van het seizoen, maar de Nederlander werd drie plaatsen teruggezet naar de zeventiende plek vanwege het afsnijden van drie bochten en greep zo naast de punten.

De zege op de Sachsenring ging naar Brad Binder. De Zuid-Afrikaanse coureur, die van de tiende positie was gestart, bleef op zijn KTM de Spanjaard Joan Mir voor. De Italiaan Luca Marini eindigde als derde. De Italiaanse leider in het WK-klassement Francesco Bagnaia kwam niet verder dan de twaalfde plek.

Jorge Martin won de Moto3 voor de Italiaan Marco Bezzecchi en de Brit John McPhee.