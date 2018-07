Pacquiao verslaat Matthysse en herovert wereldtitel in weltergewicht

Pacquiao deelde in de zevende ronde een beslissende uppercut uit en boekte zo de zestigste overwinning uit zijn loopbaan. De bokslegende kwam tegen de 35-jarige Matthysse voor de 69e keer in actie.

Vorig jaar in het Australische Brisbane verloor Pacquiao zijn kampioensgordel nog verrassend aan de Australiër Jeff Horn, al was de uitkomst van die partij controversieel. De juryleden riepen Horn unaniem uit tot winnaar, terwijl Pacquiao volgens veel kenners de overhand had.

Pacquiao mag zich nog steeds de enige bokser noemen die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. De bokser stond tegen Matthysse voor het eerst in de ring zonder zijn coach Freddie Roach, met wie hij enkele maanden geleden na zestien jaar brak.

In zijn land is Pacquiao zo populair dat hij zich allang niet meer alleen met sporten bezighoudt. Hij is ook politicus en zit in de Filipijnse senaat. In 2015 verloor hij van Floyd Mayweather in het 'gevecht van de eeuw'.