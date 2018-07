Van Gerwen ook op Shanghai Darts Masters vroegtijdig uitgeschakeld

Van Gerwen kwam al heel snel op een 4-0-achterstand, wist zich met een fraaie 170-finish nog wel tot 4-3 terug te knokken, maar slaagde er niet in alsnog aan het langste eind te trekken.

De Brabander werd ook op de eerste twee World Series-toernooien al snel uitgeschakeld. Hij strandde in mei in de kwartfinales van de German Darts Masters tegen de Belg Dimitri Van den Bergh en vorige week in de kwartfinales van de US Darts Masters tegen de Engelsman James Wade.

De komende maanden volgen nog drie World Series-toernooien (in Auckland, Melbourne en Brisbane), waarna in november in Wenen de World Series Finals wordt afgewerkt.

Daarin bestaat het deelnemersveld uit de top acht van de World Series-ranking, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers die zich via een kwalificatietoernooi kunnen plaatsen.

Van Gerwen schreef de World Series Finals de afgelopen drie jaar telkens op zijn naam door in de finale achtereenvolgens de Schot Peter Wright (2015 en 2016) en Anderson (2017) te verslaan.