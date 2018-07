Vos en Wild niet meer van start in laatste twee etappes Giro Rosa

"Het zou niet verantwoord zijn om vandaag, in zo'n zware etappe naar de Monte Zoncolan, van start te gaan", laat de ploeg van Vos, WaowDeals Pro Cycling, via Twitter weten.

Vos klopte vrijdag in de achtste etappe de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Lucinda Brand van Team Sunweb in de sprint en boekte zo pas haar eerste overwinning van 2018.

De 31-jarige Brabantse schreef de Giro Rosa drie keer op haar naam. De meervoudig olympisch en wereldkampioen was in zowel 2011, 2012 als 2014 de beste in Italië. Na haar dagsucces van vrijdag bezette ze de 36e plek in het algemeen klassement, op ruim twintig minuten van rozetruidrager Annemiek van Vleuten.

Wild

De Giro Rosa gaat zaterdag verder met de loodzware rit naar de beruchte Monte Zoncolan. Wild staat dan ook niet meer aan het vertrek. De prioriteiten van de renster van Wiggle High5, die de tweede etappe had gewonnen, liggen elders.

Mijn Giro Rosa zit erop. Ik stop, want RideLonden en de EK baanwielrennen staan voor de deur. Allebei een belangrijk doel voor mij", legt de 35-jarige Wild uit op Twitter. "Het was een toffe week met vooral ups (en een paar downs)."

Daags na haar ritwinst greep Wild net naast haar tweede overwinning in deze Giro Rosa. In de derde etappe moest ze alleen de Belgische Jolien D'Hoore voor zich dulden. In het klassement speelde ze als nummer 82, op 41 minuten van Van Vleuten, al geen rol van betekenis meer.

Zoncolan

In de negende en voorlaatste etappe zet het peloton zaterdag koers richting de Monte Zoncolan. De 104,7 kilometer lange koninginnenrit eindigt met een slotklim van 10,1 kilometer tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 11,9.

Van Vleuten verdedigt daarin een voorsprong van 2 minuten en 29 seconden ten opzichte van de nummer twee in het klassement, haar landgenote Lucinda Brand.