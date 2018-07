Hassan verbetert tien jaar oud Europees record op 5.000 meter

Daarmee liep Hassan het tien jaar oude Europese record van de Russin Lilia Sjoboechova (14.23,75) uit de boeken. Bovendien was ze bijna twintig seconden sneller dan haar persoonlijke toptijd die op 14.41,24 stond, vorig jaar gelopen in Eugene. Dat stond ook in de boeken als het Nederlands record.

Hassan bouwde haar race op de Marokkaanse atletiekbaan rustig op. Ze schoof langzaam op naar voren en ging in de laatste ronde vol voor de winst. Hassan wist alleen wereldkampioen Obiri niet meer te passeren. De Keniaanse won in 14.21,75, de beste tijd van dit seizoen. De Ethiopische favoriete Genzebe Dibaba moest genoegen nemen met de zesde plaats, ruim twintig seconden achter Hassan.

De Nederlandse atlete kan bij de EK van volgende maand in Berlijn uitkomen op de 1.500 en 5.000 meter. Hassan pakte vorig jaar bij de WK in Londen brons op die langste afstand, in 14.42,73. In Rabat onderstreepte ze haar favorietenrol voor de Europese titel.

Boons

Eefje Boons kon haar ontwikkeling van de afgelopen weken niet doortrekken. Boons eindigde op de 100 meter horden als laatste in 13,32 seconden. Ze had onlangs haar persoonlijk record een paar keer achter elkaar aangescherpt, tot 12,86. De hordeloopster kwalificeerde zich zo voor de EK.

Op de 1.000 meter eindigde Sanne Wolters-Verstegen als zesde in 2.37,49, een persoonlijk record. De winst ging naar de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya (2.31,01). Bij het verspringen greep Ignisious Gaisah opnieuw naast een EK-ticket. Hij bleef steken op 7,81 meter, terwijl 7,95 is vereist.