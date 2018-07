Marianne Vos boekt in Giro Rosa eerste zege van het jaar

De rit ging over 121 grotendeels vlakke kilometers van San Giorgio di Perlena naar Breganze. Vos, die rijdt voor WaowDeals, klopte in de sprint de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Lucinda Brand van Team Sunweb.

De kopgroep van drie reed in de afdaling op zo'n tien kilometer van de streep weg en bleef uit de greep van het peloton. "Marianne werd in de finale uitstekend van voren gehouden, zodat ze het daarna kon afmaken", zegt ploegleider Jeroen Blijlevens van WaowDeals.

"Een schitterende en verdiende overwinning die heerlijk smaakt na enkele pechmomenten in het begin van deze ronde. Hopelijk geeft deze zege WaowDeals extra moraal voor het slotweekend", aldus de oud-topsprinter.

De 31-jarige Vos liep in april een sleutelbeenbreuk op, waardoor ze zo'n vier weken uit de roulatie was. In januari lag ze ruim een week op bed met een stevige griep, waardoor een deel van haar veldritseizoen in het water viel.

De roze leiderstrui van Annemiek van Vleuten, donderdag veroverd in de klimtijdrit, kwam niet in gevaar. De Ronde van Italië voor vrouwen eindigt zondag. Zaterdag is de koninginnenrit naar de Monte Zoncolan.