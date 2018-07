Spaanse coureur Pedrosa neemt na twaalf jaar afscheid van MotoGP

"Het is een beslissing waar ik al lang over nadenk. Het is een hele moeilijke beslissing, dit is de sport waar ik van houd. Hoewel ik goede kansen had om te blijven racen, heb ik niet het gevoel dat ik met dezelfde intensiteit met deze sport bezig kan blijven en ik wil me richten op andere prioriteiten", zei Pedrosa donderdag tijdens een speciaal belegde persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland van dit weekend.

Onlangs werd al bekend dat Pedrosa en het MotoGP-team Repsol Honda na deze jaargang met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, waarna de routinier nadrukkelijk in verband werd gebracht met een vertrek naar het nieuwe satellietteam van Yamaha, het SIC Racing Team, maar daar ziet hij dus van af.

"Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik gekregen heb in deze sport. Het is een geweldige ervaring geweest om zo lang te racen voor dit team. Ik heb veel meer bereikt dan ik had verwacht en daar ben ik heel blij mee", aldus Pedrosa.

"Ik heb mijn droom om coureur te worden kunnen vervullen en dat is iets wat ik als kind niet verwacht had toen ik op tv al die rijders zag racen. Ik wil Dorna, Repsol Honda en alle andere partners bedanken voor deze kans. Ik wil mijn familie bedanken dat ze mij altijd gesteund hebben. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk."

Debuut

Pedrosa maakte in 2001 als vijftienjarige in de 125cc-klasse (de huidige Moto3) zijn debuut in het wegracen. Hij reed ook toen voor Honda, net als in zijn twee jaar in de 250cc-klasse (de huidige Moto2). Hij heeft daarmee zijn gehele carrière voor het Japanse fabrieksteam gereden.

Pedrosa werd in 2003 wereldkampioen in de 125cc, waarna hij promoveerde naar de 250cc. Hij kroonde zich in die klasse in 2004 tot de jongste wereldkampioen ooit en pakte een jaar later wederom de mondiale titel.

MotoGP

De kleine Catalaan kreeg in 2006 de kans om in de MotoGP te racen. Hij staat na ruim twaalf seizoenen op 31 Grand Prix-zeges en 31 polepositions in de zwaarste klasse.

Pedrosa slaagde er echter nooit in wereldkampioen te worden in de MotoGP. Hij eindigde wel drie keer als tweede (2007, 2010 en 2012) en drie keer als derde (2008, 2009 en 2013) in de WK-stand.

Pedrosa bezet dit seizoen na achttien van de negentien races slechts de twaalfde plaats in de WK-stand. Hij heeft 99 punten achterstand op zijn leidende teamgenoot en titelverdediger Marc Marquez (41 om 140).