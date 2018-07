Magic Johnson: 'LeBron James brengt Lakers dichter bij NBA-finale'

Vorige week bracht het management van 'King James' al naar buiten dat de Amerikaan van de Cleveland Cavaliers overstapt naar de Lakers, die de megatransfer in de nacht van maandag op dinsdag bevestigden.

"LeBron is speciaal. Hij is de beste basketballer ter wereld", aldus Johnson, die zelf vijfvoudig NBA-kampioen is met de Lakers. "Hij is een geboren leider, bij wie het alleen maar om winnen draait. De komst van LeBron brengt ons een grote stap dichter bij een terugkeer in de play-offs en in de NBA-finale."

De Lakers werden zestien keer kampioen in de NBA, maar de laatste titel dateert uit 2010, uit het tijdperk van Kobe Bryant. De afgelopen vijf jaar plaatste de gevallen grootmacht zich zelfs niet voor de play-offs.

De 33-jarige James, die een vierjarig contract ter waarde van ruim 132 miljoen euro ondertekende, moet het succes terugbrengen in LA.

Historisch

Het was al duidelijk dat 'King James' ging vertrekken bij Cleveland, waarmee hij in 2016 de titel in de NBA pakte. Zaterdag werd bekend dat hij geen gebruikmaakte van de eenzijdige optie voor een nieuw eenjarig contract dat hem 35,6 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) zou opleveren. De Amerikaan was daardoor transfervrij.

Lakers-directeur Rob Pelinka is net als Johnson verguld met de komst van James. "Dit is een historisch moment voor de Lakers. Meer dankbaar en vereerd kunnen we niet zijn", aldus de Amerikaan.

"Als een grootheid als LeBron James ervoor kiest om zich aan de Lakers te verbinden, is dat de ultieme bevestiging voor ons project. We weten echter allemaal dat het werk nog niet voltooid is. We zullen er alles aan doen om de beste fans ter wereld de zeventiende titel te bezorgen."

De afgelopen jaren domineerden de Golden State Warriors en de Cavaliers in de NBA. De laatste vier jaar stonden de ploegen tegenover elkaar in de NBA-finale en in 2015, 2017 en 2018 wonnen de Warriors.

In 2016 leidde James de Cavaliers naar de eerste titel in de historie van de club. James debuteerde in 2003 in de NBA bij de 'Cavs' en maakte in 2010 een veelbesproken overstap naar Miami Heat. Na vier jaar en twee titels met Miami keerde de viervoudig MVP van de NBA terug naar Cleveland.