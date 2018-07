Van Gerwen verliest kansloos in kwartfinales US Darts Masters

Van Gerwen kwam geen moment in zijn spel en moest bij een 5-0-achterstand zelfs vrezen voor de tweede whitewash (een wedstrijd verliezen zonder een leg te hebben gepakt) uit zijn loopbaan, maar dat wist hij nog wel te voorkomen.

Wade liet zien dat hij na een aantal moeizame jaren weer de weg omhoog vindt. Hij gooide een gemiddelde van 102,45 punten per drie pijlen, een dubbelpercentage van 53 en bij een 6-2-stand een sublieme 161-finish.

Van Gerwen won vorig jaar nog de eerste editie van de US Darts Masters door in een spannende finale met 8-6 af te rekenen met de Noord-Ier Daryl Gurney.

Suljovic

De US Darts Masters is het tweede World Series-toernooi van het jaar. Eind mei werd het eerste evenement in het stadion van voetbalclub Schalke 04 in Gelsenkirchen gewonnen door de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Na de US Darts Masters volgen er de komende maanden nog vier World Series-toernooien (Shanghai, Auckland, Melbourne en Brisbane), waarna in november in Wenen de World Series Finals volgt.

Daarin bestaat het deelnemersveld uit de top acht van de World Series-ranking, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers door middel van een kwalificatietoernooi.

Van Gerwen schreef de World Series Finals de afgelopen drie jaar telkens op zijn naam door in de finale achtereenvolgens de Schot Peter Wright (2015 en 2016) en diens landgenoot Gary Anderson (2017) te verslaan.