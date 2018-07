Woods en Mickelson onderhandelen over onderling 'miljoenenduel'

Woods en Mickelson zouden elkaar eigenlijk afgelopen dinsdag al in Las Vegas treffen, maar de twee slaagden er niet in een overeenkomst te bereiken. "Nu werken we aan een andere datum", laat Mickelson aan Golf.com weten. "Ik dacht dat we er al uit waren over 3 juli, maar dat was klaarblijkelijk niet het geval."

De 48-jarige Mickelson stelt dat Woods en hij nog altijd de intentie hebben om een akkoord te sluiten over een zogenoemde winner takes it all-wedstrijd. Daarbij zouden ook een televisiestation en andere geïnteresseerde partij betrokken moeten worden voor investeringen.

Het plan voor een dergelijke lucratieve tweestrijd leeft al langer bij het duo dat eerder dit jaar ter voorbereiding op de Masters samen een oefenronde op de Augusta National Golf Club liep. Een maand later zou Mickelson het idee bij Woods geopperd hebben.

"Waarom laten we alle poespas rond een toernooi niet gewoon voor wat het is en spelen we niet gewoon één tegen één, waarbij de winnaar er met het volle pond vandoor gaat? Het lijkt mij in elk geval heel leuk", zei de veteraan er destijds over.

'Krankzinnig'

Woods had wel oren naar dat voorstel. "Ik sta er absoluut niet onwelwillend tegenover", reageerde de 42-jarige golficoon, die na een slepende rugblessure weer op de baan staat. "Wat mij betreft, spelen we voor een bedrag waarbij er écht iets op het spel staat."

Hoewel hij 10 miljoen dollar een "krankzinnige som geld" vindt, is Mickelson wel bereid dat bedrag op tafel te leggen. "Zo veel geld maakt zelfs ons onzeker, hoeveel we allebei ook mogen bezitten."

Rivaliteit

Woods en Mickelson waren jarenlang gezworen rivalen en kwamen elkaar al op jonge leeftijd tegen bij jeugdtoernooien in Californië. Mede dankzij hun samenwerking bij het Amerikaanse Ryder Cup-team is hun relatie inmiddels een stuk beter.

"Phil en ik plagen elkaar zo nu en dan nog weleens", zei Woods eerder dit jaar. "We delen soms een plaagstootje uit, maar we kunnen het tegenwoordig veel beter met elkaar vinden."