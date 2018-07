Geblesseerde kickbokser Van Roosmalen kan Glory-titel niet verdedigen

De 28-jarige Van Roosmalen zou op 20 juli in de ring verschijnen met zijn Thaise uitdager Petchpanomrung Kiatmookao, maar liep tijdens een training richting dat gevecht een blessure op.

"Ik heb felle discussies met mijn artsen en de fysio gevoerd, want ik wilde me echt niet terugtrekken", baalt de Brabander op de website van Glory. "Ik was pissig, maar ik besefte tegelijkertijd dat ze gelijk hadden. Ik heb ook nog geprobeerd me eroverheen te zetten en de pijn te verbijten, maar dat bleek niet mogelijk. Ik mag mijn schouder vanwege de zware medicatie twee weken lang helemaal niet belasten en eigenlijk zelfs helemaal niet bewegen."

Naar verwachting kan de regerend wereldkampioen op z'n vroegst over een maand de training pas weer hervatten. "Ik vind het teleurstellend dat ik me terug moet trekken en tegelijkertijd ook mijn fans in de steek laat."

Hij hoopt dat zijn fans het hem vergeven. "Ik denk dat zij ook wel weten dat ik me alleen afmeld als het echt niet anders kan. Mijn gezondheid is het belangrijkst, dus ik moet nu weer 100 procent fit worden, zodat ik straks weer kan laten zien wie de baas in het vedergewicht is."

VanNostrand

Het titelgevecht met Kiatmookao zou zijn derde als titelverdediger en vijfde in totaal worden. Van Roosmalen won tot dusver al zijn vier gevechten om de kampioensgordel in de vedergewichtklasse van Glory. In maart verdedigde hij zijn status voor het laatst met succes door de Amerikaan Kevin VanNostrand te verslaan in Los Angeles.

Kiatmookao mag alsnog op voor de 'interim-wereldtitel'. De 23-jarige Thai, bijgenaamd 'The Professor', komt in plaats van Van Roosmalen nu diezelfde VanNostrand tegen in Madison Square Garden.