NBA-vedette Parker vertrekt na zeventien jaar bij San Antonio Spurs

"Het is amper in woorden te bevatten hoe belangrijk Tony is geweest in de laatste twee decennia", zegt Spurs-coach Gregg Popovich in een verklaring over het vertrek van Fransman Parker, die een Nederlandse moeder heeft.

"Vanaf zijn eerste wedstrijd op negentienjarige leeftijd in 2001 heeft hij ons steeds weer geïmponeerd en geïnspireerd. We zijn Tony dankbaar voor zeventien jaar vol geweldige herinneringen."

Sinds zijn debuut in 2001 kwam Parker in dienst van de Spurs tot vier kampioenschappen en maakte hij zes keer zijn opwachting in de NBA All Star-game. In 2007 was hij de meest waardevolle speler van de NBA Finals.

Samen met de in 2016 gestopte Tim Duncan en Manu Ginobili, die nog twijfelt of hij gaat stoppen, geldt Parker sinds 2015 als trio met de meeste overwinningen in de NBA.

Het record van de langste periode in dienst van één club staat nog altijd op naam van Dirk Nowitzki en Kobe Bryant, die twintig jaar uitkwamen voor respectievelijk Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers. Nowitzki is vanaf komend NBA-seizoen, in dienst van de Mavericks, recordhouder met zijn 21e seizoen.