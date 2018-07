Waterpolosters voor eigen publiek hard onderuit tegen VS

Oranje verloor daarmee twee van de drie duels bij het toernooi voor eigen publiek. Eerder volgde na een overwinning op Hongarije (10-6) ook al een nederlaag tegen Italië (7-8), dat bij de Olympische Spelen van 2016 zilver veroverde.

Nederland eindigde met twee punten als derde bij de Spido Dutch Trophy. Het toernooi werd met zes punten gewonnen door de VS, de regerend olympisch en wereldkampioen.

Ondanks de nederlagen tegen Italië en de VS heeft Nederland laten zien in goede vorm te zijn. De olympisch kampioen van 2008 greep vorige maand nog net naast de winst in de prestigieuze World League. In de finale in de Chinese stad Kunshan was de VS met 6-8 te sterk.

Dat was het beste resultaat voor Oranje ooit. Nederland is in voorbereiding op het EK, dat van 14 tot en met 28 juli in Barcelona wordt gespeeld.