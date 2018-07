Waterpolosters kunnen zege op Hongarije geen vervolg geven tegen Italië

Het team van bondscoach Arno Havenga was het evenement donderdag begonnen met een knappe overwinning op Europees kampioen Hongarije, dat met 10-6 opzij werd gezet.

Oranje, in voorbereiding op he Europees kampioenschap, speelt vrijdag de laatste wedstrijd tegen de Verenigde Staten, die olympisch- en wereldkampioen zijn.

Ondanks de nederlaag tegen Italië heeft Nederland laten zien in goede vorm te zijn. De olympisch kampioen van 2008 greep vorige maand nog net naast de winst in de prestigieuze World League. In de finale in de Chinese stad Kunshan was de VS met 6-8 te sterk.

Dat was het beste resultaat voor Oranje ooit. Nederland is in voorbereiding op het EK dat later deze maand in Barcelona wordt gespeeld (14 tot en met 28 juli).