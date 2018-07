Schippers vierde op 100 meter in Lausanne, brons Hassan op 1.500 meter

Schippers, wereldkampioen op de 200 meter, klokte 11,03 en dat was een honderdste boven haar beste seizoenstijd. Ze moest Marie-Josée Ta Lou (10,90), Elaine Thompson (10,99) en Jenna Prandini (11,00) voor zich dulden.

De 26-jarige Schippers wacht nog op haar eerste zege van 2018 in de Diamond League. Ze werd op de 100 meter eerder vierde (in Eugene) en zesde (in Doha) en eindigde op de 200 meter in Shanghai als tweede. In Rome, Oslo, Stockholm en Parijs verscheen ze niet aan de start.

Eerder dit jaar kwam Schippers in actie in de finale van de 60 meter bij de WK indoor in Birmingham. Ze eindigde daar als vijfde, maar was toch tevreden.

Vorige maand beleefde ze een dramatisch NK, want in Utrecht werd ze in de halve finales van de 100 meter gediskwalificeerd na een valse start. Schippers werkt toe naar de EK van volgende maand in Berlijn.

Hassan

Hassan eindigde in Lausanne op de 1.500 meter als derde in 3.58,39. De race werd gewonnen door de Amerikaanse Shelby Houlihan (3.57,34), voor de Britse Laura Muir (3.58,18).

Vorige week maakte Hassan na een slepende knieblessure haar rentree in Parijs. Ze werd daar tiende op de 800 meter. De geboren Ethiopische is al geplaatst voor de EK.

Jamile Samuel, vorige week nog vierde in Parijs, eindigde bij de Diamond League in Lausanne als tweede op de 200 meter. Haar tijd was 22,68. Winnares Gabrielle Thomas uit de Verenigde Staten finishte in 22,47.