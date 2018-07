Motorcrosser Coldenhoff stapt volgend jaar over naar Belgisch team

Coldenhoff rijdt sinds 2015 in de zwaarste klasse, de MXGP. De Brabander schreef in zijn eerste jaar in de koningsklasse op een Suzuki de Grand Prix van Letland op zijn naam.

Daarna stapte Coldenhoff over naar het fabrieksteam van KTM, dat met Red Bull als geldschieter domineert in de MXGP. De crosser uit Oss staat echter in de schaduw van zijn teamgenoten Jeffrey Herlings en Antonio Cairoli, die ook dit jaar om de wereldtitel duelleren.

"Ik had verschillende geïnteresseerde teams, maar ik ken Standing Construct KTM en de mensen achter het team reeds vele jaren", zegt Coldenhoff, die voor twee jaar tekende. "Ik weet dat ze erg professioneel werken en bovendien dezelfde doelstellingen als ik hebben." Het Belgische team, dat ook over KTM-motoren beschikt, doet dit jaar voor het eerst mee in de MXGP.

Coldenhoff is de huidige nummer zeven van het WK-klassement. Er zijn nog acht GP-weekenden te gaan, te beginnen met de Grand Prix van Azië van komend weekend in Indonesië. Medio september is in Assen de voorlaatste GP van het jaar.

Herlings en de Italiaanse titelverdediger Cairoli zijn in een spannende strijd om het wereldkampioenschap verwikkeld. De Nederlander heeft 533 punten, zijn concurrent volgt met 521 punten.