Polsblessure houdt Luiten nog langer aan de kant

"Ik moet nog steeds rust houden en de pols zo veel mogelijk ontzien. Trainen of spelen zit er voorlopig niet in", meldt de 32-jarige Luiten dinsdag op zijn website.

De Nederlander kwam eind mei voor het laatst in actie. Luiten moest toen op het BMW PGA Championship al na twee dagen naar huis. Hij kreeg in maart een spuit in zijn linkerpols om de pijn te onderdrukken, maar een paar weken later keerden de klachten terug.

Luiten, die in februari met het Oman Open zijn zesde toernooiwinst op de Europese Tour boekte, laat zijn pols volgende week door Richard Koch onderzoeken. Die chirurg opereerde hem tien jaar geleden met succes aan een soortgelijke blessure.

"Die second opinion is vooral om niets uit te sluiten", vertelt Luiten. "Wat de uitkomst ook is, ik ga hoe dan ook de tijd nemen om helemaal fit te worden. Het is heel zuur dat ik de grote toernooien deze zomer niet kan spelen, maar het is niet anders."

Luiten miste door zijn blessure onder meer het Italiaans Open, het BMW International Open en het Frans Open.