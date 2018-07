NBA-ster LeBron James tekent megacontract bij LA Lakers

Het was al duidelijk dat 'King James' ging vertrekken bij Cleveland, waarmee hij in 2016 de titel pakte in de NBA. Zaterdag werd bekend dat hij geen gebruikt maakt van de eenzijdige optie voor een nieuw éénjarig contract, dat hem 35,6 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) zou opleveren. De Amerikaan was daardoor transfervrij.

Vanaf 1 juli mochten geïnteresseerde clubs hem een aanbieding doen en James kiest dus voor de Lakers, zo heeft zijn management bevestigd. Ook Houston Rockets, San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers en Boston Celtics werden genoemd als mogelijke nieuwe clubs.

Lakers-iconen Kobe Bryant en Kareem Abdul-Jabbar, die jarenlang voor de club speelden, hebben James al gefeliciteerd met zijn transfer. "Welkom bij de famile", schrijft Bryant, die in 2016 stopte, op Twitter.

Kampioenschap

De Lakers hopen met James komend NBA-seizoen, dat in het najaar van start gaat, weer serieus mee te doen in de strijd om het kampioenschap. De laatste van de in totaal zestien titels was in 2010.

De afgelopen jaren domineerden Golden State Warriors en Cleveland in de NBA. De laatste vier jaar stonden deze ploegen tegenover elkaar in de NBA-finals en in 2015, 2017 en 2018 wonnen de Warriors.

In 2016 leidde James de Cavaliers naar de eerste titel in de historie van de club. James debuteerde in 2003 in de NBA bij de 'Cavs' en maakte in 2010 een veelbesproken overstap naar Miami Heat. Fans van Cleveland waren woest en maakten hem uit voor verrader en geldwolf.

Na vier jaar en twee titels met Miami keerde de viervoudig MVP van de NBA (2009, 2010, 2012 en 2013) terug naar zijn geboortestaat Ohio om de Cavaliers in 2016 voor het eerst in de historie naar de titel te leiden.

Dit jaar ging James met Cleveland roemloos onderuit (4-0) in de eindstrijd tegen de Warriors. Het was het achtste jaar op rij waarin James in de NBA-finale stond. Het wordt een zware klus om ook met de Lakers de finale te halen, omdat de club zich sinds 2013 niet meer wist te plaatsen voor de play-offs.