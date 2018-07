Lisanne de Witte verbetert twintig jaar oud Nederlands record op 400 meter

De Witte was daarmee sneller dan de 51,35 van Ester Goossens uit 1998. De Witte's persoonlijk record was 51,71. Het wereldrecord op de 400 meter staat al sinds 1985 op naam van de Duitse Marita Koch, die in de Australische hoofdstad Canberra 47,60 liep.

Het Nederlands record zal De Witte vertrouwen geven voor de EK atletiek, die van 5 tot en met 12 augustus wordt gehouden in Berlijn.

Eefje Boons kwam zondag ook in actie in La Chaux-de-Fonds en voldeed eindelijk aan de EK-limiet voor op de 100 meter horden. De 23-jarige Overijsselse verbeterde in 12,91 ook nog haar persoonlijke record. De limiet staat op 13,05.