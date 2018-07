Marquez wint spectaculaire TT, Bendsneyder net buiten punten in Moto2

Marquez wist in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport, zijn landgenoot Alex Rins net achter zich te houden op het Drentse circuit en Maverick Viñales completeerde het volledig Spaanse podium.

Het is de tweede zege van Marquez in de TT, nadat hij in 2014 voor het eerst de snelste was. Met de overwinning verstevigde hij zijn leidende positie in de WK-stand en blijft hij op koers voor zijn vijfde wereldtitel.

Vorig jaar boekte negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi zijn tiende overwinning in Assen. De Italiaan moest dit jaar genoegen nemen met de vijfde plek, vlak achter zijn landgenoot Andrea Dovizioso.

Spectakel

De tienduizenden toeschouwers in Assen kregen waar voor hun geld, want het werd een enerverende race. Direct na de start maakte Jorge Lorenzo grote indruk door van de tiende naar de eerste plaats te rijden. De coureur van Ducati leek op weg naar zijn derde zege op rij, maar in het tweede deel van de race reed hij minder sterk.

Dovizioso ging Lorenzo voorbij, waarna de drievoudig wereldkampioen uit Spanje, die bezig is aan zijn laatste seizoen voor Ducati, geleidelijk terugviel en als zevende finishte

Dovizioso hield het vooraan ook niet vol. Eerst ging Viñales hem voorbij op zijn Yamaha, met in zijn kielzog Rossi. De ervaren Rossi zinde op een stunt voor de uitzinnige tribunes, maar door een stuurfoutje in de slotfase viel hij terug. Vervolgens was het Marquez die op zijn Honda de leiding greep. Hij reed in de laatste rondes weg bij de concurrentie en boekte zo zijn tweede zege ooit in Assen.

Moto2

In de Moto2 kreeg Bendsneyder een straf van 1,4 seconde, omdat hij bocht 16, bocht 17 én bocht 18 een keer afsneed. Het koste de negentienjarige Nederlander, die als veertiende finishte, drie plekken en dus moest hij het doen met de zeventiende plek. Als hij als veertiende was geëindigd had hij twee punten gepakt en de vijftiende plek geeft recht op één punt.

Het is al de derde keer dit seizoen dat Bendsneyder, die vorig jaar nog in de Moto3 reed, net naast buiten de punten rijdt. In Spanje en Frankrijk finishte hij als zestiende.

Hoewel hij ook in Assen geen punten pakte, mag Bendsneyder terugkijken op zijn beste race van het seizoen. De Rotterdammer was de race als 24e gestart en liet de tienduizenden Nederlanders op het circuit enkele fraaie inhaalacties zien.

De Moto2-race in Assen werd gewonnen door de Italiaan Francesco Bagnaia, die zijn vierde zege van dit seizoen boekte en zijn leidende positie de strijd om de wereldtitel verstevigde. De Fransman Fabio Quartararo en de Spanjaard Alex Marquez completeerden het podium. De 22-jarige Marquez is de jongere broer van Marc Marquez, die dus de race in de MotoGP won.

Moto3

De dag begon met de Moto3-race, die werd gewonnen door Jorge Martin. De Spanjaard is de eerste motorcoureur die sinds de intrede van deze klasse in 2012 de poleposition weet om te zetten in een zege in Assen.

Martin nam met zijn overwinning ook de leiding over in het wereldkampioenschap. Hij passeerde de Italiaan Marco Bezzecchi in de stand. Bezzecchi nam in de laatste ronde te veel risico en ging onderuit.

De race in de lichtste klasse mondde uit in een strijd tussen vijf coureurs, van wie Martin erin slaagde in de laatste ronden iets afstand te nemen van de overige vier. Hij wist het gaatje vast te houden tot aan de finish. Zijn landgenoot Aron Canet finshte als tweede en de Italiaan Enea Bastianini werd derde.

De Nederlander Ryan van de Lagemaat, die met een wildcard mocht meedoen aan de TT, werd op een ronde achterstand gereden.