Herlings wint GP Indonesië achttien dagen na sleutelbeenbreuk

Herlings was zondag de snelste in de tweede manche op het circuit van Pangkal Pinang, nadat hij eerder op de dag als tweede eindigde in de eerste manche.

Antonio Cairoli, zijn grote concurrent voor de wereldtitel, won nog de eerste heat, maar de Italiaan werd in de tweede race op flinke achterstand gereden door Herlings.

De twee rivalen eindigden ieder op 47 punten, maar omdat Gerlings de tweede manche won, kreeg hij de GP-zege achter zijn naam. Het was al zijn negende triomf in dit seizoen. Herlings behield de leiding in het kampioenschap en hield het verschil met Cairoli op twaalf punten.

Coldenhoff

Herlings is drievoudig wereldkampioen in de lichte klasse MX2 en maakte vorig jaar de overstap naar de topklasse. Hij moest toen nog de titel laten aan Cairoli, die net als hij voor het fabrieksteam van KTM uitkomt. Dit jaar was Herlings vanaf de eerste race heer en meester, totdat hij na een knullige val tijdens een training in Berghem in het ziekenhuis belandde voor een operatie aan het sleutelbeen.

Hij had het botje al twee keer op dezelfde plek gebroken, maar het herstel verliep verrassend voortvarend. Artsen gaven hem toestemming te crossen in Indonesië. Cairoli profiteerde wel maximaal van de afwezigheid van Herlings in Lombardije door daar de twee manches te winnen en 50 punten van zijn achterstand op Herlings af te snoepen.

In Indonesië toonde Herlings met zijn sterke optreden aan dat hij amper aan vorm heeft ingeboet. De andere Nederlander, Glenn Coldenhoff, werd zesde. Hij reed in de eerste heat naar de zevende plaats en finishte in de tweede race als vijfde.

