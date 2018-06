Hockeysters schrijven vierlandentoernooi in Breda op hun naam

Voor de thuisploeg kwamen Frédérique Matla (twee), Maria Verschoor (twee) Carlien Dirkse van den Heuvel, Lidewij Welten, Caia van Maasakker en Kitty van Male tot scoren.

Voor Nederland was het de tweede overwinning op Japan binnen 24 uur. In de groepsfase zegevierde de ploeg van bondscoach Alyson Annan op vrijdag met 4-1 over de nummer twaalf van de wereldranglijst.

Oranje, dat de wereldranglijst aanvoert, versloeg in Breda tevens de nummer elf van de wereldranglijst Spanje (2-0) en de nummer acht van de wereldranglijst China (7-0).

Nederland is in voorbereiding op het WK in Londen (21 juli - 5 augustus). Oranje verdedigt in de Engelse hoofdstad de titel. Annan maakt na het weekeinde haar WK-selectie van achttien speelsters bekend.

Nederland werkt in de aanloop naar het WK nog een oefentoernooi in Duitsland af, met het gastland, Argentinië en Nieuw-Zeeland als tegenstanders (11-14 juli).