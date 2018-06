Hockeyers furieus op arbitrage na mislopen finale op Champions Trophy

Hertzberger leek in de voorlaatste minuut Oranje naar de finale te schieten, maar op last van de videoarbiter, die door de veldscheidsrechter zelf werd ingeschakeld na protesten van de Indiërs, werd het doelpunt geannuleerd.

"Dit slaat werkelijk nergens op, wat een onzin zeg'', trachtte de 32-jarige routinier zijn woede nog enigszins netjes onder woorden te brengen.

Volgens de officiële lezing nam Nederland de vrije slag, die aan de spectaculaire goal van Hertzberger voorafging, niet op de juiste plek. Bovendien lag de bal niet stil.

"Kom op zeg, als je hiervoor een 'call' aanvraagt, kun je na bijna elke vrije slag de videoarbiter wel inschakelen. Belachelijk gewoon. Zeg nu niet tegen mij dat we in dit duel niet goed genoeg waren. Je moet de ballen er zelf inleggen, hoor je altijd. Nou, dat hebben we toch gedaan? We hadden zondag gewoon in de finale moeten staan."

Van Ass

Aanvoerder Seve van Ass sprak van een "verschrikkelijke" beslissing van de arbitrage. "Ik vind dat je geen respect hebt voor het spel als je op zo'n moment in de wedstrijd om deze reden de videoscheids oproept. Maar ik baal ook heel erg van mezelf. Ik had in dit duel gewoon minimaal twee keer moeten scoren. We hadden de finale echt verdiend, vind ik."

Ook bondscoach Max Caldas had geen begrip voor de arbitrale interventie. "India had het recht al verloren om de videoscheids in te zetten. En dan gaat de veldarbiter dat plotseling zelf doen. Hij ging kennelijk twijfelen, omdat de Indiërs verhaal kwamen halen. Dat vind ik niet correct. Maar goed, we moeten hiermee leven. We hebben voldoende kansen gehad om te winnen. Het was allemaal net-niet in deze wedstrijd.''

Nederland eindigde door de remise tegen India met zeven punten als derde in de poule en is nu veroordeeld tot de strijd om het brons. Oranje neemt het daarin op tegen Argentinië, dat in de openingswedstrijd nog met 2-1 te sterk bleek.

India en Australië spelen de finale van de 37e en laatste Champions Trophy die wordt gehouden in Breda. Het prestigieuze evenement keert volgend jaar niet terug op de overvolle hockeykalender.