Hockeyers missen finale Champions Trophy na remise tegen India

Nederland kwam in de 47e minuut op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Mandeep Singh, maar acht minuten later bracht Thierry Brinkman de stand alweer in evenwicht.

Oranje ging vervolgens tevergeefs op jacht naar de overwinning, ook omdat in de voorlaatste minuut een treffer van Jeroen Hertzberger nog werd afgekeurd door de videoarbiter.

Nederland had moeten winnen van India om als tweede te eindigen in de poule en daarmee de finale te bereiken, maar door de remise belandde de nummer vier van de wereldranglijst op de derde plaats terecht en is het veroordeeld tot de strijd om het brons.

Oranje neemt het daarin zondag op tegen Argentinië, dat vorige week zaterdag in het openingsduel van het toernooi nog verrassend met 2-1 te sterk bleek.

Van der Weerden

India had wel voldoende aan het gelijkspel om de finale te halen en daarin wacht opnieuw Australië. Beide landen stonden twee jaar geleden in Londen ook al tegenover elkaar in de eindstrijd en toen trokken de Australiërs na shoot-outs aan het langste eind.

Nederland mist in Breda strafcornerspecialist Mink van der Weerden (rust na enkelblessure), aanvaller Billy Bakker (vaderschap) en verdediger Sander de Wijn (studie). Met name de goals van Van der Weerden vanaf de kop van de cirkel hadden ze tegen India goed kunnen gebruiken.

Oranje kreeg in de slotfase van de eerste helft binnen drie minuten drie strafcorners op rij. Seve van Ass en Glenn Schuurman wisten het net niet te vinden en ook een creatieve variant leverde geen goal op.

Nederland mocht in de hectische eindfase van de tweede helft opnieuw drie keer aanleggen vanuit een korte hoekslag, maar tot teleurstelling van de thuisfans kon er ook toen niet gejuicht worden.