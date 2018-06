Bendsneyder bij TT Assen als 24e van start in Moto2, pole Márquez in MotoGP

Bendsneyder hoopt dit weekend voor eigen publiek de eerste WK-punten van het seizoen te pakken. De negentienjarige Rotterdammer had dan ook gehoopt op een plek in de top tien tijdens de kwalificatie, maar kwam daar bij niet bij in de buurt.

De coureur van Tech 3 moest ruim 1,1 seconden toegeven op Francesco Bagnaia. De Italiaan reed op zijn Kalex naar een tijd van 1.37,608 en bleef daarmee de Duitser Marcel Schrotter en zijn landgenoot Luca Marini nipt voor.

WK-leider Márquez was in de MotoGP in de kwalificatie sneller dan de Brit Carl Crutchlow (Honda) en de Italiaanse Yamaha-rijder Valentino Rossi. Márquez heeft in de WK-stand een riante voorsprong op Rossi.

De Spanjaard Jorge Lorenzo, winnaar van de afgelopen twee Grands Prix, kwam in de kwalificatie in Assen niet verder dan de tiende plaats.

In de Moto3 gaat de Spanjaard Jorge Martin zondag vanaf de eerste plek van start. Hij was in de lichtste klasse de Italianen Enea Bastianini en Nicolo Bulega nipt te snel af. De Nederlandse gastrijder Ryan van de Lagemaat kwam niet verder dan de dertigste en laatste startplek.