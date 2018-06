Moto2-kampioen Morbidelli breekt hand tijdens training in Assen

Morbidelli werd vorig jaar kampioen in de Moto2-klasse. Dit jaar komt hij voor het eerst uit in de MotoGP. Een negende plaats in de GP van Spanje is de beste prestatie van de 23-jarige Honda-coureur, die de zestiende plek in de WK-stand bezet.

Op vrijdag raakte de Japanner Tetsuta Nagashima ook al gewond na een crash. De Kalex-coureur die uitkomt in de Moto2 kan niet in actie komen en moet geopereerd worden aan zijn linkerhand.

De negentienjarige Nederlander Bo Bendsneyder rijdt ook in de Moto2-klasse. Hij hoopt in eigen land zijn eerste WK-punt(en) van het het seizoen te pakken.

Zaterdag om 14.10 uur begint de kwalificatie voor de MotoGP is Assen. De race gaat zondag om 14.00 uur van start. De organisatie verwacht dit weekend ruim 100.000 toeschouwers.