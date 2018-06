LeBron James licht miljoenenoptie in aflopend contract Cavaliers niet

De 33-jarige sterspeler had de optie voor een contract voor seizoen 2018/2019 uiterlijk vrijdag moeten lichten. Vanaf zondag kunnen andere clubs James een aanbieding doen.

In theorie is het mogelijk dat Cleveland alsnog een contract overeenkomt met James. De club mag hem maximaal 177 miljoen euro betalen over een periode van vijf jaar. Andere teams mogen hem maximaal 130 miljoen dollar bieden voor een contract van vier jaar.

James speelde gedurende twee periodes in Cleveland. Dit seizoen verloor hij met zijn club roemloos (4-0) de NBA-finale van Golden State Warriors.

Het was het achtste jaar op rij waarin James in de NBA-finale stond. Hij pakte de titel in 2012, 2013 en 2016. Vier keer (2009, 2010, 2012 en 2013) werd James verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) in de NBA. In de laatste vier jaar stond James met de Cavaliers steeds in de eindstrijd tegenover Golden State Warriors, dat drie keer te sterk was.

James debuteerde in 2003 in de NBA bij de 'Cavs' en maakte in 2010 een veelbesproken overstap naar Miami Heat, waarmee hij twee NBA-titels pakte. Na vier jaar keerde hij terug naar zijn geboortestaat Ohio.

De Houston Rockets, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers en Boston Celtics worden genoemd als geïnteresseerde clubs.